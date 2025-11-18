Cina-Europa: i treni merci, quasi 120.000 viaggi

XI’AN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I treni merci Cina-Europa hanno effettuato quasi 120.000 viaggi, secondo i dati annunciati al secondo China-Europe Railway Express Cooperation Forum, tenutosi martedì a Xi’an, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi.

Ad oggi, i treni hanno trasportato quasi 12 milioni di TEU (unità equivalenti a venti piedi) di merci e coprono 232 città in 26 Paesi europei, oltre a più di 100 città in 11 Paesi asiatici, ha dichiarato Guo Zhuxue, presidente della China State Railway Group Co., Ltd., durante la cerimonia di apertura del forum.

Come progetto di punta e marchio simbolo della Belt and Road Initiative, i treni merci Cina-Europa hanno costruito una rete logistica completa attraverso l’Eurasia.

Il valore delle merci trasportate dai treni Cina-Europa ha raggiunto i 426,4 miliardi di dollari alla fine del 2024. Dal 2013 al 2024, il valore è aumentato di circa 33 volte, con la quota dei treni nel commercio Cina-Europa salita dallo 0,4% all’8,5%, secondo un rapporto presentato al forum.

Incentrato sul tema “Collegare l’Asia e l’Europa per un futuro condiviso”, il forum di un giorno è stato organizzato dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, dal Ministero dei Trasporti, dall’Amministrazione Generale delle Dogane, dalla China State Railway Group e dal Governo della Provincia dello Shaanxi.

Esperti, imprenditori, funzionari governativi e rappresentanti di organizzazioni internazionali, provenienti dalla Cina e dall’estero, hanno partecipato alla cerimonia di apertura. L’evento ha previsto tre forum paralleli dedicati al trasporto efficiente e sicuro, allo sviluppo di corridoi diversificati, e allo sviluppo innovativo e integrato.

