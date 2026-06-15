EVIAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Un tema chiave per il G7 di quest’anno è quello degli squilibri economici globali. Ciò significa che alcuni Paesi producono troppo e consumano troppo poco, e naturalmente accade il contrario. Queste dinamiche sono sempre più pericolose per la stabilità dell’economia globale”. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Evian, in Francia, a margine del vertice G7. “Per questo accolgo con grande favore l’attenzione che il Presidente Macron ha dedicato a questo tema – prosegue -. Non da ultimo perché sta diventando sempre più rilevante per l’Unione Europea. Il 2025 verrà ricordato come l’anno in cui, per la prima volta in assoluto, tutti gli Stati membri hanno registrato un deficit commerciale con la Cina. L’Unione Europea ha registrato il suo più grande deficit commerciale di sempre, pari a 360 miliardi di euro. Questo, ovviamente, non è sostenibile. Come sapete, in Europa la nostra strategia è molto chiara: ridurre il rischio, non disaccoppiare. E concretamente questo significa che dobbiamo intensificare e accelerare lo sviluppo delle capacità interne da un lato. Dall’altro, dobbiamo tessere la nostra rete globale di accordi di libero scambio. Perché questo è il mezzo per diversificare le nostre catene di approvvigionamento. Allo stesso tempo, dobbiamo anche proteggere il nostro mercato dalle pratiche sleali. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato e implementato la nostra gamma di strumenti, dalle misure di salvaguardia alle misure antisovvenzioni, per contrastare la concorrenza sleale e persino i casi di coercizione”.

“Nel G7, vi è una generale consapevolezza che l’unità e il coordinamento tra i membri del G7 siano fondamentali su questo tema. Tutti noi riscontriamo gli stessi schemi nelle nostre economie. Prendiamo ad esempio la questione delle materie prime critiche – sottolinea von der Leyen -. Dobbiamo collaborare per raggiungere una produzione adeguata di queste materie prime critiche, ed è per questo che stiamo lavorando con il G7 e altri paesi partner a un accordo sulle materie prime critiche. L’unità è la condizione preliminare affinché il G7 possa raggiungere condizioni di parità a livello globale”.

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