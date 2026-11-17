PECHINO (CINA) (XINHUA) – Oggi la Cina ha criticato le ultime restrizioni statunitensi all’esportazione di chip avanzati, definendole un tipico esempio di coercizione economica e di applicazione extraterritoriale della giurisdizione, e ha promesso di adottare le misure necessarie per tutelare fermamente i propri diritti e interessi legittimi.

Il portavoce del ministero cinese degli Esteri, Guo Jiakun, ha rilasciato queste dichiarazioni durante un regolare briefing con la stampa, rispondendo a una domanda su una norma definitiva ad interim “relativa all’accesso da remoto alla tecnologia statunitense di superintelligenza”, emanata ieri dal dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

Citando un elevato rischio di dirottamento illegale dei chip verso la Cina attraverso Singapore, Thailandia, Malesia, Indonesia e Brasile, la norma richiede licenze statunitensi per l’esportazione di chip avanzati destinati ad aziende di questi Paesi, con l’obiettivo dichiarato di impedire a Paesi ed entità soggetti a restrizioni di accedere a tecnologie sensibili statunitensi.

Guo ha affermato che gli Stati Uniti hanno più volte esteso eccessivamente il concetto di sicurezza nazionale, abusando delle misure di controllo delle esportazioni e persino interferendo arbitrariamente con i normali scambi commerciali e la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Cina e altri Paesi, reprimendo ingiustificatamente lo sviluppo delle industrie cinesi ad alta tecnologia.

Secondo Guo, tali pratiche costituiscono un tipico esempio di coercizione economica e di applicazione extraterritoriale della giurisdizione, sono in contrasto con le intese comuni raggiunte dalle due parti, compromettono i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi e perturbano la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali.

La Cina adotterà le misure necessarie per tutelare con fermezza i propri diritti e interessi legittimi, ha concluso.

(XINHUA).