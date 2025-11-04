Cina: equipaggio di Shenzhou-20 tornerà su Terra 5 novembre

JIUQUAN (ITALPRESS/XINHUA) – L’equipaggio della missione Shenzhou-20 ha completato il passaggio di consegne in orbita con quello di Shenzhou-21 e il suo rientro sulla Terra è previsto il 5 novembre. I due equipaggi martedì hanno tenuto una cerimonia di consegna durante la quale hanno trasferito le chiavi della stazione spaziale cinese. Fino ad ora, il trio di Shenzhou-20 – Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie – ha completato tutte le attività pianificate ed è pronto a rientrare nel sito di atterraggio di Dongfeng, nella Regione Autonoma cinese settentrionale della Mongolia Interna. Attualmente, il sito di atterraggio e tutti i sistemi di supporto stanno ultimando i preparativi per accogliere il ritorno degli astronauti, secondo quanto riferito dalla China Manned Space Agency.

