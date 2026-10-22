Cina: emessi francobolli per celebrare 90 anni della vittoria della Lunga Marcia

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi China Post ha emesso una serie di sei francobolli commemorativi per celebrare il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga Marcia, un’impresa epica nella storia moderna cinese.

I sei francobolli raffigurano i seguenti temi: la partenza dell’Armata Rossa, la sanguinosa battaglia del fiume Xiangjiang, la storica Conferenza di Zunyi, la battaglia del passo di Lazikou, il vittorioso ricongiungimento delle forze dell’Armata Rossa e la trasmissione del grande spirito della Lunga Marcia.

Nell’ottobre 1934, il Partito comunista cinese (PCC) fu costretto a ritirarsi dall’Area sovietica centrale, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, e a spostarsi verso nord-ovest dopo aver resistito a una serie di campagne di accerchiamento da parte delle forze rivali del partito cinese del Kuomintang.

L’Armata Rossa guidata dal PCC sfondò i blocchi nemici, attraversò terreni impervi e affrontò feroci battaglie ed enormi difficoltà. Decine di migliaia di soldati persero la vita lungo il percorso.

Nell’inverno del 1934, durante la Lunga Marcia, l’Armata Rossa si aprì un varco attraverso il fiume Xiangjiang, nel Guangxi, e sfondò il blocco delle truppe del Kuomintang, ma subì decine di migliaia di perdite nella battaglia.

La Conferenza di Zunyi si tenne nel gennaio 1935. L’incontro rappresentò un evento fondamentale nella storia del PCC, poiché determinò in larga misura il destino del Partito in un momento critico per la sua sopravvivenza. Nel settembre dello stesso anno, l’Armata Rossa conquistò il passo di Lazikou, uno stretto valico montano fiancheggiato da ripide pareti rocciose nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, aprendo una via verso nord. Nell’ottobre 1936, le tre principali forze dell’Armata Rossa si ricongiunsero nella Cina nord-occidentale, segnando la fine della Lunga Marcia.

La Lunga Marcia non è mai stata una storia raccontata soltanto in Cina. Nel suo libro “Stella rossa sulla Cina”, pubblicato nel 1937, il giornalista statunitense Edgar Snow presentò la rivoluzione cinese ai lettori internazionali. Decenni dopo, il giornalista suo connazionale Harrison Salisbury ripercorse l’itinerario e descrisse la Lunga Marcia come “una grande epopea umana”.

La serie di sei francobolli ha un valore nominale complessivo di 7,8 yuan (circa 1,2 dollari), con un’emissione prevista di 4,3 milioni di serie. I francobolli saranno disponibili per sei mesi presso gli uffici postali designati in tutta la Cina e attraverso i canali di vendita online.

(ITALPRESS).