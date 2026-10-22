Rudy Michelini nuovo campione Rally2 della Regione Centro Sud del Trofeo Pirelli

MILANO (ITALPRESS) – Quattro secondi – quelli che hanno separato il frusinate Emanuele Giannetti dal secondo posto nel conclusivo Rally Porta del Gargano – hanno deciso che il campione fra le Rally2 della Regione Centro Sud del Trofeo Pirelli Accademia CRZ sia per un solo punto il lucchese Rudy Michelini. Per Giannetti comunque la grande soddisfazione di aver vinto il titolo assoluto di Zona 8 ACI Sport.

Una conclusione all’insegna dell’incertezza fino all’ultimo metro dell’ultima gara che ha avuto riflessi anche per gli altri titoli di Regione del monomarca Pirelli Accademia CRZ. Sempre fra le Rally2 il vincitore assoluto di giornata, il molisano Riccardo Di Iuorio, si è assicurato il terzo posto – con relativo premio in denaro – scavalcando il pisano Lorenzo Sardelli.

Ma tutti e quattro con le rispettive Skoda Fabia si potranno ritrovare al Rally Città di Lucca, finale in prova unica della Coppa Italia Rally ACI Sport, come pure Fabio Pinelli quinto fra i trofeisti Pirelli e vincitore di Zona 7 ACI Ssport fra gli Over 55. Fra le Rally4 già assodato il successo anticipato di un altro lucchese, Claudio Fanucchi (Lancia Ypsilon), il potentino Davide Maglione (Lancia Ypsilon) si è garantito il secondo posto ai danni del toscano Luca Pierotti (Peugeot 208) per il criterio discriminante della minore età.

In finale andranno anche l’empolese Maila Cammilli regina femminile della Toscana e Filippo Tonarelli che è sul podio in Zona7 fra gli Under 25. Fra le Rally 5 monopolizzate dalle Renault Clio successo del pisano Lorenzo Nesti dall’alto delle sue 4 vittorie in 5 partecipazioni davanti al pistoiese Marco Mori e al livornese Maicol Noti. Fra le 2 ruote motrici “Classic” trionfo di un altro lucchese Gian Luca Martinelli (Citroen C2 RS1.6P) davanti a Riccardo Tommi (Peugeot 208 R2).

-Foto ufficio stampa Pirelli-

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