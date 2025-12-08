CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’atleta cinese Wang Manyu gareggia nella partita di singolare femminile contro Harimoto Miwa, del Giappone, nella finale tra Cina e Giappone alla Coppa del Mondo a Squadre Miste ITTF 2025 a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 7 dicembre 2025.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
