Cina: diverse aziende mantengono piena presenza per otto edizioni CIIE (3)

Questa foto scattata il 7 novembre 2025 mostra lo stand di 3M, partecipante da otto anni consecutivi alla China International Import Expo (CIIE), durante l'ottava edizione dell'esposizione a Shanghai, nella Cina orientale, il 7 novembre 2025.

L’ottava CIIE, che si è aperta qui mercoledì e durerà fino al 10 novembre, ha attirato 4.108 espositori stranieri provenienti da 155 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali. Tra i partecipanti, 170 imprese e 27 istituzioni hanno mantenuto la loro piena presenza per otto anni consecutivi, a testimonianza dell’impegno costante della Cina verso un’apertura di alto livello.

