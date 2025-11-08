Cina: diverse aziende mantengono piena presenza per otto edizioni CIIE (1)

(251107) -- SHANGHAI, Nov. 7, 2025 (Xinhua) -- People visit the booth of Honeywell, an eight-year attendee of the China International Import Expo (CIIE), during the eighth CIIE in east China's Shanghai, Nov. 7, 2025. The eighth CIIE, which opened in Shanghai on Wednesday and will last till Nov. 10, has attracted 4,108 overseas exhibitors from 155 countries, regions and international organizations. Among the participants, 170 enterprises and 27 institutions have maintained full attendance at the CIIE for eight consecutive years, reflecting China's firm commitment to high-level opening-up. (Xinhua/Chen Haoming)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Persone visitano lo stand di Honeywell, partecipante da otto anni consecutivi alla China International Import Expo (CIIE), durante l’ottava edizione dell’esposizione a Shanghai, nella Cina orientale, il 7 novembre 2025.

L’ottava CIIE, che si è aperta qui mercoledì e durerà fino al 10 novembre, ha attirato 4.108 espositori stranieri provenienti da 155 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali. Tra i partecipanti, 170 imprese e 27 istituzioni hanno mantenuto la loro piena presenza per otto anni consecutivi, a testimonianza dell’impegno costante della Cina verso un’apertura di alto livello.

– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

