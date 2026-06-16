FOSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni partecipanti prendono parte a una sessione di allenamento notturna nella cittadina di Diejiao, a Foshan, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 12 giugno 2026. Grazie alla presenza del suo fiume stretto e tortuoso, Diejiao organizza ogni anno una gara di dragon boat in occasione del Dragon Boat Festival. I partecipanti devono far derapare l’imbarcazione lunga 25 metri lungo curve a forma di S, C e L a piena velocità.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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