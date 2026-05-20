Malta, una conferenza europea punta a rafforzare i servizi sociali

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una conferenza internazionale di tre giorni al Centro Conferenze del Mediterraneo sta riunendo esperti europei per discutere strategie volte a rafforzare i sistemi sociali e migliorare i servizi destinati ai cittadini. Organizzato con il tema “Bridging Boundaries: International Insights into Social Services”, l’evento è incentrato sulla costruzione di sistemi di supporto sociale più efficaci e inclusivi in tutta Europa. Il presidente dell’European Social Network, Christian Fillet, ha affermato che la conferenza mira a fornire una panoramica realistica dello stato attuale dei servizi sociali nel continente. Fillet ha sottolineato che i Paesi europei si trovano ad affrontare sfide comuni, tra cui l’instabilità finanziaria, le pressioni legate all’asilo e la carenza di alloggi, evidenziando la necessità di condividere le migliori pratiche attraverso una piattaforma comune. Il ministro delle Politiche sociali Michael Falzon ha dichiarato che il governo ha destinato 4,5 miliardi di euro, su un bilancio nazionale di 7,3 miliardi per il 2025, a prestazioni sociali, pensioni, edilizia sociale, servizi per la disabilità, assistenza agli anziani, sanità gratuita e istruzione.

L’amministratore delegato della Fondazione per i Servizi di Welfare Sociale, Alfred Grixti, ha spiegato che la conferenza punta ad ampliare l’accesso ai servizi sociali per un numero maggiore di cittadini europei, sottolineando l’importanza di sistemi integrati piuttosto che frammentati. I lavori hanno inoltre affrontato temi come il rafforzamento della rete di protezione sociale, la promozione dell’inclusione sociale e la modernizzazione dell’erogazione dei servizi nel settore.

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(ITALPRESS).