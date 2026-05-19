Egitto, il ministro degli esteri Badr Abdel Aaty in visita a Londra per rafforzare le relazioni con il Regno Unito

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Badr Abdel Aaty, è partito per la capitale britannica, Londra, in visita ufficiale. Secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri egiziano, il programma della visita prevede incontri con alti funzionari del governo del Regno Unito, membri della Camera dei Lord e della Camera dei Comuni, oltre a rappresentanti di centri di ricerca, per discutere il rafforzamento delle relazioni bilaterali e gli sviluppi più recenti della situazione regionale.

Nel corso della missione, Abdel Aaty parteciperà inoltre alla conferenza “International Partnerships” organizzata dal Ministero degli Esteri britannico e incontrerà la presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, oltre al segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

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