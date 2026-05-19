Arabia Saudita, il Ministero della Salute lancia una campagna di ispezione

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute saudita, in collaborazione con il Ministero del Turismo, ha avviato una campagna di ispezione congiunta mirata agli uffici medici delle missioni Hajj all’interno delle strutture ricettive e degli alloggi temporanei destinati ai pellegrini. Lo riporta l‘agenzia di stampa saudita SPA.
L’iniziativa rientra negli sforzi per elevare la qualità dei servizi sanitari offerti agli ospiti della moschea della Mecca, verificare la piena operatività delle strutture sanitarie e garantire standard elevati di sicurezza durante la stagione del Hajj.
La campagna prevede controlli sul rispetto delle normative, sulla regolarità delle licenze, sulla presenza di personale sanitario qualificato, sulla corretta conservazione di farmaci e forniture mediche, nonché sull’applicazione dei protocolli di prevenzione delle infezioni e igiene generale.
Le ispezioni sul campo verranno documentate attraverso la piattaforma “Dhaman” per monitorare il livello di conformità, registrare eventuali irregolarità e assicurare il tempestivo intervento correttivo.
-Foto agenzia SPA-
(ITALPRESS).