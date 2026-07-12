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Cina, un’opera d’arte in rame lunga 32 metri entra nel Guinness dei primati
Nella provincia cinese dello Yunnan, un'opera d'arte lunga 32 metri è stata ufficialmente riconosciuta dal Guinness World Records come il bassorilievo in rame policromo più lungo del mondo. L'opera riproduce il celebre rotolo pittorico cinese "Lungo il fiume durante la festa Qingming". (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)