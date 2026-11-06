Cina: danze e sfilate tradizionali al Festival Lusheng nel Guizhou (1)

HUANGPING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 5 novembre 2026, mostra alcune persone che eseguono la danza Lusheng durante il Festival Lusheng, un evento tradizionale etnico celebrato principalmente dai gruppi etnici Miao e Dong nella contea di Huangping, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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