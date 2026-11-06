Libia, tecnici e imprese italiane a Bengasi per il recupero del centro storico

BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – Nuovo ciclo di incontri a Bengasi tra i professionisti e le aziende italiane selezionati per la ricostruzione del centro storico e gli uffici tecnici del Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia, guidato dall’ingegnere Belgassem Haftar.

Dal 9 al 12 novembre una delegazione di 17 persone, in rappresentanza di dieci realtà tra studi professionali e imprese, sarà nella sede del Fondo per approfondire gli aspetti legati alla progettazione e alla realizzazione degli interventi. La delegazione italiana, guidata dal direttore generale Francesco Muraca, lavorerà con gli ingegneri e i tecnici locali per definire le soluzioni operative e avviare la fase esecutiva.

L’iniziativa coinvolge complessivamente otto studi professionali italiani, affiancati da aziende specializzate nell’edilizia, nel restauro e nella progettazione. Il piano di recupero si concentra su nove strutture storiche, cinque destinate alla ricostruzione integrale e quattro al restauro conservativo, individuate attraverso sopralluoghi che hanno interessato soprattutto via Omar al Mukhtar e il nucleo centrale della città.

Il programma riguarda un tessuto urbano che comprende residenze private, botteghe, mercati alimentari e di tessuti, laboratori orafi e luoghi di culto, oltre al municipio e al faro cittadino.

Gli interventi interesseranno in particolare gli spazi pubblici e gli immobili dei quartieri di Al Sabri e della Città Vecchia, caratterizzati dalla presenza di architetture risalenti ai primi del Novecento. Al recupero dei singoli complessi edilizi si affiancheranno opere di riqualificazione urbana lungo via Omar al Mukhtar e in altre aree del centro storico.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma di ricostruzione della Libia orientale e rappresenta un ambito di collaborazione tecnica e imprenditoriale tra Italia e Libia, con l’obiettivo di contribuire al recupero del patrimonio architettonico e degli spazi pubblici di Bengasi.

-Foto camera di commercio italo libica-

(ITALPRESS).