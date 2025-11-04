Cina: danza di Dunhuang conquista turisti sulla via della seta (1)

LANZHOU (ITALPRESS/XINHUA) – Il dramma danzato “Flower Rains Along Silk Road” è andato in scena il 20 settembre 2025 al Teatro di Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese di Gansu. La danza di Dunhuang si riferisce a uno stile che mira a dare vita alle figure iconiche raffigurate negli antichi affreschi delle Grotte di Mogao, un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO con 1.600 anni di storia, situato proprio a Dunhuang. Ispirandosi a temi storici, gli artisti contemporanei hanno creato quattro straordinarie opere di musica e danza, tra cui il classico dramma danzato ‘Flower Rains Along Silk Road’, che dal suo debutto nel 1979 ha calcato i palcoscenici di oltre 40 Paesi e regioni, e “Il Bodhisattva dalle mille mani”, interpretato da danzatori con disabilità uditive o visive. Secondo i dati del dipartimento della cultura e del turismo della provincia di Gansu, lo scorso anno le quattro opere classiche hanno attirato più di 1,14 milioni di visitatori a Dunhuang, con oltre 2.000 rappresentazioni, stabilendo un record. Attraverso questi spettacoli culturali e visivi, i turisti si immergono nella storia dell’antica Via della seta, contribuendo a proseguire il viaggio di conservazione culturale di Dunhuang. L’introduzione della danza di Dunhuang nelle istituzioni educative locali alimenta ulteriormente questo sviluppo: il genere, unico nel suo stile, viene tramandato tra le nuove generazioni, diffondendosi presso un pubblico sempre più ampio, affinché un numero crescente di persone possa conoscere e apprezzare la bellezza di Dunhuang.

Foto Xinhua-

(ITALPRESS).