Cina: dal porto di Qingdao nuovi collegamenti con Giappone e ROK (1)

QINGDAO (ITALPRESS/XINHUA) – Foto scattata con un drone che mostra una nave cargo diretta al porto di Incheon, in Repubblica di Corea (ROK), presso il porto di Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 29 ottobre 2025. In quanto hub del commercio marittimo, il porto di Qingdao ha sfruttato la sua vicinanza al Giappone e alla ROK nel tentativo di costruire una rete logistica che copra i principali porti dei due Paesi. Oltre a un grande volume di trasbordi internazionali, il porto di Qingdao offre anche circa 40 servizi di linea diretti ogni settimana verso il Giappone e la ROK.

Foto: XINHUA

(ITALPRESS).