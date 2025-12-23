PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria cinese delle telecomunicazioni ha registrato una crescita stabile da gennaio a novembre, hanno mostrato lunedì i dati ufficiali.

I ricavi commerciali complessivi delle imprese del settore si sono avvicinati a 1.610 miliardi di yuan (circa 228 miliardi di dollari USA), con un aumento dello 0,9% su base annua, ha riferito il ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione.

La tecnologia 5G in Cina ha continuato a espandersi in modo costante. Entro la fine di novembre, il Paese contava 4,83 milioni di stazioni 5G e 1,19 miliardi di utenti di telefonia mobile 5G; il 65,3% degli utenti di telefonia mobile in Cina era abbonato a servizi 5G.

Il traffico di accesso a Internet mobile ha mantenuto un tasso di crescita relativamente rapido e la costruzione delle infrastrutture di rete, come il 5G, la rete ottica gigabit e le infrastrutture dell’Internet delle cose, è proseguita con passo costante, ha aggiunto il ministero.

(ITALPRESS).