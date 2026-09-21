MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Quando il corridore cinese di ultra-trail Zhao Jiaju ha tagliato il traguardo del Tor des Géants dopo quasi 66 ore di gara, festeggiare non era certo la sua priorità.

Zhao ha completato la gara di 336,1 chilometri attraverso le Alpi italiane in 65 ore, 55 minuti e 22 secondi, diventando il primo atleta cinese e il primo asiatico a vincere la categoria dei 330 chilometri della gara e battendo anche il record del percorso.

“Ero semplicemente troppo esausto per pensare alla vittoria o al record. Volevo solo sdraiarmi e riposare”, ha dichiarato Zhao in un’intervista a Xinhua rilasciata ieri a Milano.

Solo dopo essersi svegliato, quando la stanchezza e il dolore hanno iniziato ad attenuarsi, ha potuto assaporare la gioia della vittoria, ha raccontato.

Il trionfo è arrivato un anno dopo che il primo tentativo di Zhao al Tor des Géants si era concluso intorno al chilometro 203. Avendo completato l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) di 175 chilometri poco più di due settimane prima, ha spiegato che il suo corpo non aveva recuperato a sufficienza.

Quest’anno, Zhao si è posto come obiettivo principale il Tor des Géants. Ha partecipato a tre gare da 168 chilometri prima di arrivare sulle Alpi alla fine di luglio per quasi due mesi di allenamento e acclimatamento.

Gli ultimi 100 chilometri si sono rivelati i più difficili. La privazione del sonno rendeva complicato tenere gli occhi aperti e vedere chiaramente il sentiero, costringendo Zhao a ricordarsi continuamente di fare attenzione a dove metteva i piedi, mangiare e restare concentrato.

Anni di gare sulle ultradistanze, ha affermato l’atleta, hanno cambiato la sua concezione di quanto si possano spingere al limite il corpo e la mente. Nelle fasi finali della gara, quando gli avversari hanno iniziato ad avvicinarsi, ha scoperto di poter ancora accelerare nonostante la forte stanchezza.

“Pensavo di aver raggiunto il mio limite, ma poi ho capito che c’era un altro limite oltre quello”, ha affermato, aggiungendo che la competizione può far emergere riserve di cui un atleta potrebbe non sapere di disporre.

Zhao ha affermato che gli atleti raramente conoscono con esattezza dove si trovano i propri limiti fisici e mentali. Anche dopo anni di gare di resistenza, ritiene di non aver ancora scoperto pienamente i propri.

Prima della gara, Zhao aveva dichiarato pubblicamente di avere come obiettivo la vittoria e il record. Ha affermato che avrebbe preferito rischiare di fallire piuttosto che tirarsi indietro solo perché gli altri avrebbero potuto considerare l’obiettivo troppo ambizioso.

Dopo aver raggiunto entrambi gli obiettivi, Zhao ha affermato che difficilmente gareggerà di nuovo a breve su distanze superiori ai 168 chilometri. Non ha escluso un ritorno al Tor des Géants se il suo record dovesse essere battuto, mentre il suo obiettivo immediato è migliorare il decimo posto ottenuto lo scorso anno nell’UTMB di 168 chilometri.

Il trail running ha anche trasformato la vita di Zhao. Prima di raggiungere il successo in questo sport, ha attraversato periodi difficili e svolto vari lavori, tra cui quello di fattorino per le consegne. La corsa, ha affermato, gli ha gradualmente dato maggiore fiducia e resilienza.

Zhao considera la resilienza mentale, più che la velocità, uno dei propri punti di forza. Una volta che si impegna a raggiungere un obiettivo, ha affermato, è disposto a continuare a lavorare per raggiungerlo nonostante le difficoltà.

Il trail running è cresciuto rapidamente in Cina, con un aumento del numero di gare e di partecipanti e un numero crescente di atleti cinesi che competono nelle principali competizioni europee.

Zhao ha affermato che l’Europa vanta punti di forza nella cultura delle attività all’aperto, nelle infrastrutture per il trail running e nel supporto in caso di emergenza, mentre i corridori cinesi possono essere altamente competitivi nelle gare su distanze molto lunghe, dove la resistenza fisica e la resilienza mentale svolgono spesso un ruolo decisivo.

Zhao spera che l’attenzione generata dalla sua vittoria possa aiutare più persone a comprendere il trail running e a trarre forza dal modo in cui gli atleti di endurance affrontano le difficoltà e continuano ad andare avanti.

Ai giovani corridori che sperano di diventare professionisti, Zhao ha detto che la passione conta più delle medaglie o dei riconoscimenti. “Se sei attratto soltanto dalla gloria di essere un campione, probabilmente non andrai molto lontano. Devi amare davvero ciò che fai”, ha concluso.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).