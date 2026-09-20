ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha anticpato il suo rientro da Camp David, in Maryland, alla Casa Bianca. Secondo quanto riporta The Hill, il ritorno del presidente a Washington fa seguito a “un nuovo allarme di sicurezza” emesso sabato dal Dipartimento di Stato. Il dipartimento ha consigliato ai cittadini americani residenti in Medio Oriente di “esercitare una maggiore vigilanza” e di prepararsi a possibili interruzioni dei viaggi a causa dei nuovi attacchi degli Houthi, sostenuti dall’Iran, contro l’Arabia Saudita.

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