ROMA (ITALPRESS) – Il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, ha accusato l’Ucraina di aver lanciato un attacco “senza precedenti” con “oltre 1.600 droni contro la Russia” con l’obiettivo di “sabotare le elezioni”. Per il sindaco si tratta del “più grande attacco di droni nemici mai sferrato contro Mosca” che è stato, tuttavia “respinto”. “Da ieri, oltre 1.600 droni sono stati respinti su tutte le linee del fronte scrive su Telegram Sobyanin. Di questi, 450 erano diretti verso Mosca. Un ringraziamento alle forze di difesa aerea per il loro impegno. Tuttavia, diversi droni hanno raggiunto la raffineria di petrolio di Mosca e uno ha colpito un edificio residenziale. Questo attacco senza precedenti era chiaramente pianificato per sabotare le elezioni. Il nemico ha fallito”, conclude il sindaco.

Due morti in massiccio attacco droni ucraini nella regione di Mosca

Almeno due persone sono rimaste uccise nel massiccio attacco di droni in corso in varie aree della regione di Mosca, un’entità amministrativa russa adiacente alla capitale Mosca, ha scritto il governatore Andrey Vorobyev su Telegram, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “A Sofyino, un drone ha colpito un condominio di tre piani, danneggiando sei appartamenti al piano superiore. Purtroppo, una donna di 44 anni è rimasta uccisa”, ha scritto Vorobyev. “Un’altra persona è morta nel comune di Orekhovo-Zuevo. Un anziano si trovava in una casa distrutta e incendiata a seguito di un attacco di drone.”

Secondo le sue parole, sono stati segnalati danni a case private e condomini in diversi comuni della regione. Nel distretto di Ramenskoye, il tetto di un condominio di 21 piani ha preso fuoco dopo essere stato colpito da un drone, provocando l’evacuazione di circa 400 persone, tra cui 70 bambini. Inoltre, 20 auto sono state danneggiate, ha dichiarato il governatore. A Sofyino, nel quartiere di Ramenskoye, un magazzino è stato dato alle fiamme. Un altro grave incendio è stato segnalato nella città di Kotelniki, nella periferia sud-orientale di Mosca, dove un drone ha colpito un condominio, incendiando gli appartamenti su tre piani.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).