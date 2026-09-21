PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha presentato una soluzione di costruzione intelligente per gallerie realizzate con il metodo della perforazione e del brillamento, segnando l’ingresso del settore nazionale in un’era di costruzione smart, secondo la China Railway Group Limited.

La soluzione si concentra sugli scenari di costruzione intelligente per gallerie e progetti sotterranei e crea un sistema di costruzione intelligente che integra rilevamento in loco, edge computing e processi decisionali basati sul cloud, ha aggiunto il China Railway Tunnel Group, uno dei principali sviluppatori della soluzione.

Quest’ultima consente operazioni intelligenti in molteplici processi di costruzione, una gestione coordinata delle operazioni di progetto e processi decisionali rapidi tra diversi sistemi aziendali, ha affermato la società.

La soluzione di costruzione smart è attualmente applicata a progetti tra cui la ferrovia ad alta velocità Changsha-Ganzhou, fornendo un modello replicabile per l’innovazione nella costruzione intelligente nel settore delle gallerie e dell’ingegneria sotterranea.

Con il rapido avanzamento delle tecnologie di intelligenza artificiale, il settore dell’ingegneria delle gallerie sta attraversando una trasformazione digitale e intelligente, ha spiegato il gruppo.

La società continuerà ad accelerare la trasformazione digitale e intelligente dell’ingegneria delle gallerie e delle opere sotterranee, ha concluso.

(ITALPRESS).