PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina accelererà gli sforzi per individuare e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) promettenti, passando da un modello basato sull’attesa di domande di sostegno presentate dalle aziende alla ricerca proattiva di imprese con un forte potenziale di crescita, ha dichiarato ieri il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

Il ministero migliorerà i meccanismi per favorire le PMI che utilizzano tecnologie specializzate e sofisticate per fabbricare prodotti innovativi e unici, e rafforzerà l’individuazione delle start-up promettenti, in particolare quelle incentrate sull’innovazione tecnologica e sullo sviluppo di prodotti.

Il ministero ha assunto questo impegno ieri durante una tavola rotonda con le PMI, nel corso della quale i partecipanti hanno discusso le modalità per migliorare il meccanismo di individuazione proattiva e fornire servizi più mirati alle imprese.

Un funzionario del ministero ha dichiarato che la Cina continuerà a migliorare il proprio quadro giuridico e politico, i programmi di sviluppo delle imprese e i servizi di sostegno alle aziende per promuovere lo sviluppo di alta qualità delle PMI.

Le aziende sono inoltre incoraggiate a ricercare uno sviluppo specializzato e innovativo, ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo e a perseguire progressi nelle tecnologie chiave e fondamentali.

Il funzionario ha esortato le PMI a concentrarsi sulle proprie attività principali, a migliorare i prodotti e i processi produttivi e a potenziare i servizi, affrontando al contempo gli ostacoli e gli anelli deboli delle catene industriali e di approvvigionamento per rafforzarne la resilienza e la sicurezza.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti di otto PMI attive in settori tra cui intelligenza artificiale, voli spaziali commerciali e tecnologia quantistica.

La Cina ha rafforzato il sostegno alle PMI specializzate e innovative nell’ambito di più ampi sforzi volti a promuovere l’innovazione industriale e la resilienza delle catene di approvvigionamento.

All’inizio di questo mese, il Paese ha pubblicato un piano per promuovere lo sviluppo di alta qualità delle PMI nel periodo 2026-2030, fissando obiettivi relativi alla crescita delle imprese, all’innovazione e al contesto di sviluppo.

Secondo il piano, entro il 2030 le PMI cinesi dovrebbero crescere sia in termini di qualità sia di dimensioni, con i ricavi operativi pro capite delle principali PMI che dovrebbero registrare una crescita cumulativa di circa il 15% nel quinquennio.

(ITALPRESS).