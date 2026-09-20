Papa Leone “Preoccupato per la crisi umanitaria in Somalia, la comunità internazionale intervenga”

ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi ai nostri fratelli l’assistenza necessaria”. È l’appello lanciato da Papa Leone XIV durante l’Angelus.

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