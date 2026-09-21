Egitto, Abdelatty incontra il rappresentante Ue Di Maio: focus su Yemen e sicurezza Hormuz

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri, della Cooperazione internazionale e degli Egiziani all’estero, Badr Abdelatty, ha incontrato a New York Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo, a margine dei lavori della 81 sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Nader Zaki, i due hanno discusso degli sviluppi regionali, con particolare attenzione alla situazione in Yemen, alla crisi iraniana e agli sviluppi nello Stretto di Hormuz.

Abdelatty ha sottolineato l’importanza di ridurre l’escalation e tornare al percorso politico e negoziale per rafforzare la sicurezza e la stabilità regionale, ribadendo inoltre la necessità di garantire la sicurezza e la libertà della navigazione marittima nel rispetto del diritto internazionale.

L’incontro ha inoltre offerto l’occasione per uno scambio di vedute sulle prospettive di sviluppo della cooperazione tra Egitto e Unione europea in diversi settori, in particolare sul piano economico, commerciale e degli investimenti, nonché sul rafforzamento del coordinamento nel settore energetico, nell’interesse reciproco delle due parti.

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