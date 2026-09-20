Malta, l’Ambasciatore Micallef da Trump alla Casa Bianca: “Un grande privilegio”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS/MNA) – “È stato un grande privilegio presentare le mie credenziali come Ambasciatore della Repubblica di Malta all’Onorevole Donald J. Trump, Presidente degli Stati Uniti d’America, nello Studio Ovale, alla Casa Bianca”. Lo scrive, in un post su LinkedIn, Marco Micallef, diplomatico maltese, attualmente nominato Ambasciatore della Repubblica di Malta negli Stati Uniti.
– Foto Pagina LinkedIn Amb. Marco Micallef –
(ITALPRESS).
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