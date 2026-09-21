NEW YORK (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Il vice primo ministro cinese He Lifeng, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, stringe la mano al segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent prima delle consultazioni a New York, negli Stati Uniti, il 20 settembre 2026. La delegazione cinese e quella statunitense si sono riunite qui ieri mattina per delle consultazioni su questioni economiche e commerciali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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