NEW YORK (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Il vice primo ministro cinese He Lifeng, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, stringe la mano al segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent prima delle consultazioni a New York, negli Stati Uniti, il 20 settembre 2026. La delegazione cinese e quella statunitense si sono riunite qui ieri mattina per delle consultazioni su questioni economiche e commerciali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).