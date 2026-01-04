Cina: contea Zhaosu sviluppa diversi servizi per attirare turisti invernali (1)

ZHAOSU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcune persone osservano delle sculture di ghiaccio in un parco a tema ghiaccio e neve nella contea di Zhaosu, nella Prefettura autonoma kazaka di Ili, nella Regione autonoma dello Xinjiang uiguro, nel nordovest della Cina, il 3 gennaio 2026. Sfruttando le sue risorse uniche di ghiaccio e neve in inverno, la contea di Zhaosu ha sviluppato servizi turistici invernali diversificati per attirare visitatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).