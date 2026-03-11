Cina: consigliere politico mette in guardia su “pigrizia intellettuale” mentre IA rimodella istruzione

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli studenti dovrebbero essere guidati nell’utilizzo razionale dell’intelligenza artificiale, evitando la “pigrizia intellettuale”, in un periodo in cui l’IA sta rimodellando l’istruzione e il ruolo degli insegnanti, ha dichiarato oggi un consigliere politico cinese.

Xu Kun, presidente della Beijing University of Posts and Telecommunications e membro del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC), ha dichiarato che l’IA è un’arma a doppio taglio che richiede impegno per una “tecnologia a fin di bene”.

Parlando ai giornalisti a margine della riunione annuale del Comitato nazionale della CPPCC, Xu ha illustrato come l’IA stia trasformando l’apprendimento andando oltre l’insegnamento standardizzato per adattarsi ai progressi individuali.

“Dal punto di vista dell’insegnamento, l’intelligenza artificiale sta rimodellando il ruolo degli insegnanti”, ha dichiarato Xu, aggiungendo che la tecnologia libera gli educatori dai compiti ripetitivi e consente loro di concentrarsi sull’ispirare creatività e curiosità negli studenti.

Xu ha descritto l’IA come un catalizzatore che accelera la riforma dell’istruzione, prefigurando un futuro ambiente di apprendimento aperto, guidato dai dati e integrato con scenari del mondo reale. Questo, ha affermato il presidente, abbatterebbe le barriere geografiche e renderebbe l’istruzione di qualità accessibile a tutti gli studenti.

Tuttavia, ha sottolineato che, pur accogliendo il potenziale dell’IA, è anche cruciale rafforzare l’educazione etica. “Dobbiamo guidare gli studenti a usare questo strumento correttamente e con moderazione, evitando la pigrizia intellettuale”, ha dichiarato Xu.

