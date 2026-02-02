PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Su invito del governo della Spagna, la consigliera di Stato cinese Shen Yiqin visiterà il Paese dal 4 al 5 febbraio. Sempre su invito, parteciperà alla cerimonia di apertura della 25esima edizione dei Giochi olimpici invernali il 6 febbraio e ad altri eventi a Milano, in Italia, ha annunciato lunedì un portavoce del ministero degli Esteri.
(ITALPRESS).
