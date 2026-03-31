Cina conferma che 3 navi hanno attraversato Stretto di Hormuz nei giorni scorsi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Tre navi cinesi hanno attraversato di recente lo Stretto di Hormuz grazie al sostegno e al coordinamento delle parti coinvolte, ha confermato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Mao ha formulato queste osservazioni nel corso di un regolare briefing con la stampa, rispondendo a una domanda dei media sul fatto che la Cina avesse ricevuto ulteriori rassicurazioni da parte dell’Iran a garanzia della sicurezza della navigazione e delle condizioni di transito nello Stretto di Hormuz.

“Ringraziamo le parti coinvolte per l’assistenza”, ha dichiarato Mao, aggiungendo che lo Stretto di Hormuz e le acque adiacenti rappresentano una rotta marittima internazionale cruciale per il commercio di beni ed energia.

La Cina chiede un cessate il fuoco immediato per ristabilire pace e stabilità nella regione del Golfo, ha affermato Mao.

(ITALPRESS).