PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il 20esimo Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) ha convocato la sua quarta sessione plenaria a Pechino da lunedì a giovedì.

I partecipanti alla sessione hanno deliberato e approvato le raccomandazioni del Comitato Centrale del PCC per la formulazione del 15esimo Piano Quinquennale per lo sviluppo economico e sociale, secondo un comunicato della sessione diffuso giovedì.

(ITALPRESS).