SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto mostra una veduta del National Exhibition and Convention Center (Shanghai), la sede principale dell’ottava edizione della China International Import Expo (CIIE), a Shanghai, nell’est della Cina, il 10 novembre 2025. L’esposizione si è conclusa qui lunedì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
