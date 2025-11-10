Cina: conclusa l’ottava edizione della CIIE a Shanghai (1)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto mostra una veduta del National Exhibition and Convention Center (Shanghai), la sede principale dell’ottava edizione della China International Import Expo (CIIE), a Shanghai, nell’est della Cina, il 10 novembre 2025. L’esposizione si è conclusa qui lunedì.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

