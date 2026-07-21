Cina: conclusa a Shanghai la Conferenza mondiale sull’IA (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore e un robot umanoide fanno il gesto del cuore mentre posano per alcune foto durante la Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale 2026 e la Riunione di alto livello sulla governance globale dell’IA, a Shanghai, nella Cina orientale, il 20 luglio 2026. I due eventi si sono conclusi qui ieri.

-Foto Xinhua-

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