Cina: con l’UE serve più cooperazione su economia e commercio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La causa profonda dei problemi che l’Unione Europea (UE) deve affrontare non risiede nella Cina, e la chiave per affrontare le questioni economiche e commerciali tra le due parti sta nell’approfondire la cooperazione Cina-UE, con l’obiettivo di realizzare uno sviluppo comune, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Il portavoce Guo Jiakun ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, in risposta a una domanda. Ha sottolineato che la Cina e l’UE sono partner, non rivali, e che la loro cooperazione economica e commerciale è di natura reciprocamente vantaggiosa e positiva per entrambe le parti.

(ITALPRESS).