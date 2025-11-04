Cina: completato 90% del raccolto e avviata semina invernale (2)

(251103) -- BEIJING, Nov. 3, 2025 (Xinhua) -- An aerial drone photo shows farmers sowing wheat in a field in Rongcheng City, east China's Shandong Province, Nov. 3, 2025. As of October 30, over 90% of the autumn grain have been harvested and over 25% of the winter wheat have been sowed across the country. (Photo by Li Xinjun/Xinhua)

PECHINO (ITALPRESS/XINHUA) – Una foto aerea scattata da un drone mostra un velivolo che spruzza fertilizzante su un campo nella città di Yangzhou, nella provincia cinese orientale di Jiangsu, il 3 novembre 2025. Al 30 ottobre, oltre il 90% dei cereali autunnali è stato raccolto e più del 25% del grano invernale è stato seminato in tutto il Paese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

