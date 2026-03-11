Cina: comincia stagione del raccolto nelle piantagioni di tè a Wuyi (2)

WUYI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un maestro del tè tosta foglie di tè primaverili nella città di Jinhua, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 10 marzo 2026. Recentemente, tutti i 128.200 mu (circa 8.546,7 ettari) di giardini del tè di Wuyi sono entrati nella piena stagione della raccolta.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
