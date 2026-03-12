Cina collega a rete elettrica primo progetto nucleare con investimenti privati

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi l’unità di generazione n.1 del primo progetto cinese di energia nucleare con investimenti provenienti da capitali privati minoritari è stata collegata alla rete elettrica nella provincia orientale dello Zhejiang.

Il progetto China General Nuclear (CGN) Zhejiang San’ao è il primo progetto di questo tipo in Cina a coinvolgere investimenti privati. Una divisione di investimento del Geely Technology Group detiene una quota del 2% nella prima fase dell’impianto, che comprende le unità di generazione n.1 e n.2.

Gli investimenti da capitali privati nella seconda fase del progetto, che coinvolge altre due unità, sono stati aumentati al 10%, mentre il Paese incoraggia maggiori investimenti privati nel settore dell’energia nucleare.

Dopo il collegamento alla rete, l’unità di generazione avvierà le operazioni di prova sotto carico ed effettuerà un aumento della potenza erogata e vari test di prestazione prima dell’ufficiale entrata in funzione commerciale.

La centrale, situata nella contea di Cangnan, città di Wenzhou, è progettata per ospitare sei unità del Hualong One, il reattore di terza generazione sviluppato in Cina. Tre unità sono già state completate o sono attualmente in fase di costruzione.

Una volta che tutte e sei le unità saranno operative, il progetto sarà in grado di fornire ogni anno oltre 54 miliardi di kWh di elettricità pulita alla provincia dello Zhejiang e ad altre regioni nel delta del fiume Yangtze.

Una volta pienamente operativo, il progetto potrà soddisfare il fabbisogno annuo di elettricità per la produzione e la vita quotidiana di circa 5,4 milioni di persone e contribuire a ridurre il consumo annuo di carbone di oltre 16 milioni di tonnellate, nonché le emissioni di anidride carbonica di 50 milioni di tonnellate, ha dichiarato Tang Lyu della State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd.

Attualmente lo Zhejiang dispone di oltre 100 gigawatt di capacità installata di generazione di energia pulita, inclusi più di 10 gigawatt di capacità di energia nucleare, ha riferito la filiale della State Grid.

(ITALPRESS).