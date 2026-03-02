Cina chiede immediata cessazione di azioni militari USA, Israele contro Iran

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è fortemente preoccupata per gli attacchi militari contro l’Iran lanciati da Stati Uniti e Israele, ha dichiarato sabato un portavoce del ministero cinese degli Esteri, aggiungendo che la Cina chiede l’immediata cessazione delle azioni militari.

Il portavoce ha formulato queste osservazioni quando gli è stato chiesto di commentare gli attacchi militari lanciati sabato, ora di Pechino, da Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

La Cina è fortemente preoccupata per tali attacchi, ha dichiarato il portavoce, aggiungendo che la sovranità, la sicurezza e l’integrità territoriale dell’Iran devono essere rispettate.

La Cina chiede l’immediata cessazione delle azioni militari, nessuna ulteriore escalation della situazione di tensione, la ripresa del dialogo e dei negoziati, e sforzi per difendere la pace e la stabilità in Medio Oriente, ha sottolineato il portavoce.

(ITALPRESS).