PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina invita le parti interessate a risolvere le dispute attraverso canali politici e diplomatici e a esercitare calma e moderazione per allentare la situazione, ha affermato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

L’accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran dovrebbe porre fine alla guerra e ripristinare la pace e la stabilità nella regione, ha dichiarato Mao in un regolare briefing con la stampa, in relazione a notizie secondo cui gli attacchi israeliani in Libano stanno proseguendo.

(ITALPRESS).