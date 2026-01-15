CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano la mostra “Filo d’oro: l’arte dell’abbigliamento dal Nord Africa all’Asia orientale” al Museo di Chengdu, nell’omonima città della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 13 gennaio 2026. L’esposizione presenta oltre 200 reperti di manufatti tessili impreziositi da fili d’oro provenienti da sette istituzioni culturali francesi, insieme a preziose collezioni di otto musei e organizzazioni per il patrimonio culturale cinesi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
