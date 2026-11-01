Tunisia, la legge di bilancio 2027 prevede deficit a 4,36 miliardi di euro

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il progetto della legge di bilancio dello Stato tunisino per il 2027 prevede un disavanzo di 14,615 miliardi di dinari, pari a circa 4,36 miliardi di euro, a fronte di entrate stimate in 54,28 miliardi di dinari (circa 16,20 miliardi di euro) e spese pari a 68,895 miliardi di dinari (circa 20,57 miliardi di euro).

Secondo i dati contenuti nel progetto, le risorse del Tesoro dovrebbero raggiungere complessivamente 28,122 miliardi di dinari (circa 8,40 miliardi di euro), di cui 19,845 miliardi di dinari (5,92 miliardi di euro) provenienti dall’indebitamento interno e 6,877 miliardi di dinari (2,05 miliardi di euro) da quello estero. A queste risorse si aggiungono 1,4 miliardi di dinari (circa 418 milioni di euro). Sul fronte delle entrate, quelle fiscali sono stimate in 49,6 miliardi di dinari (circa 14,81 miliardi di euro), mentre le entrate non fiscali ammontano a 4,33 miliardi di dinari (1,29 miliardi di euro).

Le sovvenzioni sono previste in 350 milioni di dinari, equivalenti a circa 104,5 milioni di euro. Il progetto prevede inoltre facilitazioni finanziarie della Banca centrale tunisina a favore del Tesoro per un importo massimo di 9,8 miliardi di dinari, pari a circa 2,93 miliardi di euro. Le facilitazioni saranno concesse senza interessi e dovranno essere rimborsate nell’arco di 15 anni, con un periodo di grazia di tre anni.

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