Cina: CEO tedesco, solare e stoccaggio in batterie più accessibili nel mondo

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha svolto un ruolo chiave nel rendere l’energia solare e lo stoccaggio tramite batterie più accessibili a livello mondiale grazie alla sua capacità produttiva su larga scala e a catene di approvvigionamento efficienti, ha dichiarato Markus Elsaesser, fondatore e amministratore delegato della società tedesca Solar Promotion GmbH, in una recente intervista a Xinhua.

Mentre l’Europa accelera gli sforzi di decarbonizzazione, la cooperazione con la Cina, anziché il disaccoppiamento, resterà importante per mantenere accessibili i prezzi dell’energia e portare avanti la transizione verso l’energia pulita, ha affermato Elsaesser, la cui società organizza Intersolar Europe, la più grande fiera europea dedicata al solare e allo stoccaggio energetico.

Aumentando rapidamente la produzione, ottimizzando i processi produttivi e creando catene di approvvigionamento efficienti, la Cina ha ridotto in modo significativo il costo dell’energia solare e dello stoccaggio tramite batterie, rendendo entrambe le tecnologie competitive rispetto alle fonti energetiche convenzionali, ha dichiarato Elsaesser durante la fiera di tre giorni tenutasi la scorsa settimana a Monaco di Baviera.

“Oggi, combinare energia solare e stoccaggio tramite batterie è una soluzione commercialmente interessante, perché entrambe le tecnologie sono diventate altamente competitive in termini di costi”, ha affermato.

Elsaesser ha indicato lo stoccaggio energetico tramite batterie come una delle tendenze più evidenti dell’edizione di quest’anno, sottolineando che è diventato sempre più importante per bilanciare domanda e offerta di elettricità con il crescente impiego delle energie rinnovabili.

“Lo stoccaggio tramite batterie sposta alla sera e alla notte l’elettricità solare in eccesso generata durante il giorno. Stabilizza il sistema elettrico e consente di utilizzare l’energia rinnovabile in modo molto più efficiente”, ha spiegato.

Un’altra tendenza rilevante è stata il passaggio da prodotti autonomi a soluzioni energetiche integrate. Molti espositori cinesi hanno presentato sistemi che combinano produzione solare, stoccaggio energetico, infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione intelligente dell’energia.

(ITALPRESS).