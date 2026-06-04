Cina: centro sulle origini del panda gigante offre cultura e divulgazione (2)

YA’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le persone visitano il centro dedicato alle origini del panda gigante nel villaggio di Dengchigou, nella contea di Baoxing, città di Ya’an, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 2 giugno 2026. Il centro, composto da tre aree dedicate alle esperienze culturali, alla divulgazione scientifica e al campeggio, è diventato un’importante base per la promozione e l’educazione sull’eco-cultura di questa specie.

-Foto Xinhua-

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