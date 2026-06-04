Manca “Accordo Aeroitalia-ITA Airways rafforza la mobilità dei sardi”

CAGLIARI (ITALPRESS) – L’Assessorato regionale dei Trasporti accoglie con favore l’accordo di collaborazione commerciale sottoscritto tra Aeroitalia e ITA Airways, che prevede l’attivazione, a partire dal mese di luglio, di un accordo di interlinea esteso all’intero network delle due compagnie e l’introduzione di ulteriori strumenti di integrazione commerciale per il traffico in connessione. “Si tratta di una notizia particolarmente positiva per la Sardegna e per tutti i passeggeri che utilizzano i collegamenti da e per l’Isola – dichiara l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca -. Sono state numerose le interlocuzioni che abbiamo portato avanti con le due compagnie per sensibilizzarle sull’importanza di una stretta collaborazione tra i vettori, nell’ottica di costruire un sistema di trasporto aereo sempre più integrato, efficiente e orientato alle esigenze dei cittadini. Fin dall’inizio del nuovo servizio di continuità territoriale abbiamo più volte evidenziato alle compagnie quanto fosse importante favorire accordi capaci di migliorare la connettività e rendere più semplici gli spostamenti dei passeggeri e l’accordo sottoscritto va esattamente in questa direzione”.

L’intesa consentirà infatti di collegare in maniera più efficace i voli della continuità territoriale operati da Aeroitalia con il network nazionale, europeo e intercontinentale di ITA Airways attraverso l’hub di Roma Fiumicino. “Per i cittadini sardi significa poter raggiungere con maggiore facilità le principali destinazioni italiane e internazionali attraverso un sistema integrato di collegamenti – sottolinea l’assessora Manca -. Allo stesso tempo, chi viaggia dall’estero o da altre regioni italiane potrà arrivare in Sardegna con procedure più semplici e con una migliore continuità del viaggio. È un passo avanti concreto che contribuisce a ridurre uno degli svantaggi storici dell’insularità”.

“L’interlinea tra i due vettori rappresenta una garanzia aggiuntiva per i passeggeri – aggiunge l’esponente della Giunta regionale della Sardegna –. In caso di ritardi, coincidenze perse o altre criticità operative, sarà più semplice assicurare la riprotezione sui voli successivi e la prosecuzione del viaggio. Per una regione insulare come la Sardegna, dove la mobilità non è una scelta ma un diritto essenziale, ogni strumento che aumenta affidabilità, flessibilità e sicurezza degli spostamenti costituisce un valore importante”. “Accogliamo positivamente la volontà espressa da entrambe le compagnie di continuare a investire sulla crescita della connettività dei territori e sul miglioramento dell’offerta ai passeggeri – conclude Manca -. La Sardegna ha bisogno di collegamenti sempre più integrati con il resto d’Italia e con i mercati internazionali. Questo accordo va esattamente in quella direzione e dimostra come la collaborazione tra operatori possa produrre benefici concreti per cittadini, imprese e sistema economico regionale”.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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