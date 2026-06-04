La scherma approda in Trentino, accordo per i ritiri delle Nazionali

ROMA (ITALPRESS) – Il Trentino è pronto ad accogliere la scherma italiana, olimpica e paralimpica. La sala conferenze “Aventino” della Fiera di Roma, dove sono in corso i campionati italiani Assoluti Frecciarossa 2026, ha ha fatto da cornice per la conferenza di presentazione della partnership FIS – Trentino – Alpe Cimbra. Un accordo strategico, che si concretizzerà con il primo appuntamento in programma dal 7 al 12 giugno, quando Folgaria accoglierà gli allenamenti collegiali di tutte le armi del settore olimpico in vista della kermesse continentale in Francia (prevista dal 16 al 21 giugno). Successivamente il Trentino ospiterà anche la Nazionale paralimpica e quella giovanile. “La scherma si prepara a un grande appuntamento come i campionati Europei, con un accordo importante con il Trentino – ha detto il presidente della Federscherma, Luigi Mazzone -. Chiudiamo oggi un accordo importantissimo, e spero che questo sia l’inizio di un percorso comune. Noi abbiamo bisogno di Regioni come il Trentino, perché un atleta che fa la preparazione in ambienti del genere è protagonista di un percorso di ottimizzazione delle energie psico-fisiche”.

Per il Trentino “lo sport è di casa – le parole dell’Assessore allo Sport della Provincia autonoma di Trento, Mattia Gottardi -. Il nostro territorio è una palestra a cielo aperto”, ha aggiunto, sottolineando poi che “da anni investiamo in strutture che possano agevolare la pratica sportiva. È una caratteristica che mette la promozione dell’attività sportiva al primo posto. I risultati portano anche a una popolazione molto più attiva e sana. Siamo terra olimpica, abbiamo appena finito i Giochi invernali 2026. Il territorio è pronto ad accogliere, e il lascito sarà anche di radicare ancora di più nel territorio le discipline collegate alla scherma”. La scelta di svolgere in Trentino i raduni “è un attestato di stima e di fiducia, perché i raduni sono fondamentali per la preparazione. Ci vuole sostanza per ospitare e fornire una qualità di servizi di accoglienza adeguata a questi campioni”, ha commentato Elisa Rosati, Responsabile Area Sport & Grandi Eventi di Trentino Marketing.

Alessandro Casti, presidente dell’azienda per il Turismo Alpe Cimbra, ha invece ribadito come il territorio stia “lavorando sull’accessibilità, che non vuol dire solo avere strutture e impianti accessibili, ma anche un personale formato per questo. Per noi Alpe Cimbra vuol dire Alpe Cimbra per tutti”. Presenti, in rappresentanza della Nazionale della scherma azzurra, l’argento olimpico a squadre della spada Andrea Santarelli e i campioni del settore paralimpico Edoardo Giordan e Julia Markowska. Presenti anche i Ct, per le Nazionali olimpiche, della spada maschile e femminile, Diego Confalonieri e Dario Chiadò, e delle sciabolatrici Andrea Aquili, insieme ai responsabili d’arma del team paralimpico Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada). La location della Fiera di Roma ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto sui campionati italiani Frecciarossa in corso, nella giornata che segna la fine degli Assoluti olimpici e l’inizio dei Tricolori Paralimpici e non vedenti.

Il presidente Mazzone a tal proposito ha sottolineato come, nel centro di Roma, si stia “vivendo un’edizione memorabile, senza precedenti. Le finali al Pincio hanno rappresentato uno spettacolo straordinario, grazie alla grande scherma offerta dai nostri campioni e a uno scenario magico che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Un pubblico che ha rappresentato la degna cornice a un evento in grado di promuovere la bellezza del nostro sport. Alle serate indimenticabili del Pincio, però, si arriva grazie all’ottimo lavoro svolto presso la Fiera di Roma, dove, con un allestimento suggestivo e funzionale, si stanno svolgendo gare di grandi numeri e qualità. Un grazie, dunque, a tutte le componenti che stanno lavorando e ancora lo faranno in questi giorni per dei Campionati Italiani Frecciarossa inclusivi, spettacolari e che resteranno nella storia della scherma, ma che non rappresentano per noi soltanto un traguardo, anche un punto di ripartenza per portare avanti questo lavoro”.

– foto mec/Italpress –

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