Cina: centro sulle origini del panda gigante offre cultura e divulgazione (1)

YA’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna fotografa dei dolci in una caffetteria in un centro dedicato alle origini del panda gigante nel villaggio di Dengchigou, nella contea di Baoxing, città di Ya’an, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 2 giugno 2026. Il centro, composto da tre aree dedicate alle esperienze culturali, alla divulgazione scientifica e al campeggio, è diventato un’importante base per la promozione e l’educazione sull’eco-cultura di questa specie.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)