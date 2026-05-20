Cina celebra Giornata nazionale del turismo (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 19 maggio 2026, mostra dei turisti che ammirano il paesaggio a bordo di imbarcazioni nell’area panoramica dello Slender West Lake a Yangzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Ieri ricorreva la 16esima Giornata cinese del turismo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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