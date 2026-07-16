PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China Association for Science and Technology (CAST) ieri ha presentato 30 grandi questioni e sfide in ambito scientifico e tecnologico per il 2026, in occasione del forum principale della sua 28esima riunione annuale a Pechino.

L’elenco comprende dieci questioni scientifiche all’avanguardia, dieci sfide ingegneristiche e dieci criticità tecnologiche per l’industria, in settori che includono l’intelligenza artificiale, le scienze della vita, la manifattura avanzata e l’esplorazione delle profondità marine e dello spazio profondo.

Tra i temi figurano la congettura di Hodge, il plasma in combustione nella fusione nucleare a confinamento magnetico, il rilevamento intelligente negli ambienti marini profondi, le tecnologie per l’esplorazione e le operazioni autonome nello spazio da parte di robot intelligenti incarnati guidati da modelli di grandi dimensioni e la produzione intelligente di satelliti commerciali destinati alle megacostellazioni.

La selezione di quest’anno è stata effettuata tra 84 proposte presentate da 70 scienziati e valutate da 23 accademici ed esperti.

Dall’avvio dell’iniziativa nel 2018, la CAST ha raccolto e pubblicato complessivamente 279 grandi questioni e sfide in ambito scientifico e tecnologico.

(ITALPRESS).